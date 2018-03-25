رونالدو يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهة مصر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد وقائد المنتخب البرتغالي، رفض فكرة الجلوس على دكة البدلاء، خلال اللقاء الودي أمام المنتخب المصري، الجمعة الماضي، الذي انتهى بخسارة الفراعنة 2-1.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن رونالدو رفض فكرة المدير الفني لمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بخروجه في الشوط الثاني، وأصر على لعب المباراة بالكامل.

يذكر أن رونالدو نجح في قلب الطاولة على المنتخب المصري، وسجل ثنائية المنتخب البرتغالي في الدقائق 92 و94، لينقذ برازيل أوروبا من الخسارة على يد الفراعنة.

ومن المقرر أن يشارك “الدون” أمام هولندا، في مباراة ودية أخرى، غدًا الإثنين، ضمن استعدادات منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

ويسعى نجم الملكي في مواصلة سلسلة التهديف، التي وصلت إلى 9 مباريات متتالية، منها 8 مع ريال مدريد، ومباراة مع البرتغال، ليصبح على بعد مباراة واحدة من رقمه الشخصي (11 مباراة تواليًا)، الذي بدأ في 11 فبراير 2011 واستمر حتى 2 أبريل من العام نفسه.