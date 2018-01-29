رونالدو يتعرض لموقف محرج بسبب عارضة أزياء

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج، بعدما طلب منه التوقف عن مراسلة عارضة الأزياء ريان سوغدن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، أرسل نجم “ريال مدريد” رسائل عدة في منتصف الليل لعارضة الأزياء المخطوبة، التي كان على معرفة بها أثناء فترة لعبه في “مانشستر يونايتد”.

واضطر الممثل البريطاني أوليفر ميلور، وخطيب سوغدن الحالي، إلى إبلاغ رونالدو بأن خطيبته “لن تستطيع التحدث معه بعد الآن”.

وبعد هذه الواقعة، لم تستلم ريان أي رسالة من رونالدو.

يذكر أن رونالدو على علاقة مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، ويربي معها أربعة أطفال.

المصدر: “سكاي نيوز”