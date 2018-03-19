رونالدو يتربع على عرش القارة العجوز مجدداً

تمكن نجم فريق ريال مدريد الاسباني ، البرتغالي كريستيانو رونالدو من العودة الى القمة مجدداً في قائمة هدافين القارة الاوروبية لهذا الموسم ، ليتخطى النجم العربي المصري محمد صلاح و نجم البلوغرانا ، الارجنتيني ليونيل ميسي .
وبعد انتهاء هذه الجولة من البطولات الاوروبية اصبح ترتيب افضل 10 هدافين على الشكل التالي :
1- كريستيانو رونالدو سجل 37 هدف في 35 مباراة.
2- محمد صلاح سجل 36 هدف في 41 مباراة .
3- ليونيل ميسي سجل 35 هدف في 43 مباراة.
4- هاري كين سجل 35 هدف في 39 مباراة.
5- تشيرو إيموبيلي سجل 34 هدف في 38 مباراة.
6- ادينسون كافاني سجل 33 هدف في 40 مباراة.
7- روبيرت ليفاندوفسكي سجل 32 هدف في 37 مباراة.
8- سيرجيو أغويرو سجل 30 هدف في 37 مباراة.
9- نيمار سجل 28 هدف في 30 مباراة.
10- روميلو لوكاكو سجل 25 هدف في 44 مباراة.
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