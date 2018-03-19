رونالدو يتربع على عرش القارة العجوز مجدداً

تمكن نجم فريق ​ريال مدريد الاسباني​ ، البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ من العودة الى القمة مجدداً في قائمة هدافين القارة الاوروبية لهذا الموسم ، ليتخطى النجم العربي المصري ​محمد صلاح​ و نجم ​البلوغرانا​ ، الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ .

وبعد انتهاء هذه الجولة من البطولات الاوروبية اصبح ترتيب افضل 10 هدافين على الشكل التالي :

1- كريستيانو رونالدو سجل 37 هدف في 35 مباراة.

2- محمد صلاح سجل 36 هدف في 41 مباراة .

3- ليونيل ميسي سجل 35 هدف في 43 مباراة.

4- ​هاري كين​ سجل 35 هدف في 39 مباراة.

5- ​تشيرو إيموبيلي​ سجل 34 هدف في 38 مباراة.

6- ​ادينسون كافاني​ سجل 33 هدف في 40 مباراة.

7- ​روبيرت ليفاندوفسكي​ سجل 32 هدف في 37 مباراة.

8- ​سيرجيو أغويرو​ سجل 30 هدف في 37 مباراة.

9- ​نيمار​ سجل 28 هدف في 30 مباراة.

10- ​روميلو لوكاكو​ سجل 25 هدف في 44 مباراة.