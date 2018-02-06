رونالدو واثق من قدرة نيمار على حصد الكرة الذهبية مع الـPSG

رأى أسطورة كرة القدم العالمية ​البرازيلي رونالدو​ أن مواطنه النجم البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية مع فريقه نادي ​باريس سان جيرمان​ معتبرا أن نجم ​برشلونة​ السابق يحيط بجميع الظروف والمقومات التي تجعل منه رجلاً سعيداً بمسيرته مع الـPSG.

وفي تصريحات للظاهرة نشرتها شبكة ESPN قال رونالدو:” نيمار لديه كل شيء كي يكون سعيدا في باريس ونحن نرى ذلك من خلال أدائه على أرض الملعب، إنه يعيش في مدينة رائعة ويلعب مع فريق رائع ويملك مشروع خيالي “.

وعن إمكانية فوز نيمار بالكرة الذهبية قال رونالدو :” في كل موسم يكون قريباً من تحقيقها، وأعتقد أنه في هذا العام قريب أكثر من أي وقتٍ مضى لحصدها، هناك كأس العالم في روسيا والكثير من الإنجازات التي يستطيع تحقيقها “.