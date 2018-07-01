رونالدو: لعبنا مباراة جيدة وربما استحقينا المزيد

رفض نجم ريال مدريد، ​كريستيانو رونالدو​ ، مناقشة مستقبله بعد خروج البرتغال من ​كأس العالم​ من قبل الأوروغواي.

وبدلاً من ذلك، أصر المهاجم على أن فريقه ليس لديه أي سبب للشعور بالخجل بعد خروجهم.

وقال بعد المباراة “يجب أن نهنئ ​منتخب الأوروغواي​ لأنهم المنتخب الوطني الذي تأهل الى دور الثمانية”.

وتابع: “أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة وربما استحقينا المزيد، لكن في كرة القدم، من يحرز أكبر عدد من الأهداف يفز، وهم سجلوا هدفين، لذا تهانينا”.

وأضاف: “نرحل مع رؤوسنا مرتفعة. كقائد البرتغال، أعرف مدى صعوبة عملنا ويجب أن نفخر بالفريق”.

وردا على سؤال عما إذا كان رونالدو سيستمر في قيادة ​المنتخب البرتغالي​، أجاب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أن تلك الأسئلة تخص يومًا آخر. وقال: “هذا ليس وقت التحدث عن المستقبل، عندما يتعلق الأمر باللاعبين والمدربين معا”.