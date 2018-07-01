رونالدو: لعبنا مباراة جيدة وربما استحقينا المزيد

رفض نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو ، مناقشة مستقبله بعد خروج البرتغال من كأس العالم من قبل الأوروغواي.
وبدلاً من ذلك، أصر المهاجم على أن فريقه ليس لديه أي سبب للشعور بالخجل بعد خروجهم.
وقال بعد المباراة “يجب أن نهنئ منتخب الأوروغواي لأنهم المنتخب الوطني الذي تأهل الى دور الثمانية”.
وتابع: “أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة وربما استحقينا المزيد، لكن في كرة القدم، من يحرز أكبر عدد من الأهداف يفز، وهم سجلوا هدفين، لذا تهانينا”.
وأضاف: “نرحل مع رؤوسنا مرتفعة. كقائد البرتغال، أعرف مدى صعوبة عملنا ويجب أن نفخر بالفريق”.
وردا على سؤال عما إذا كان رونالدو سيستمر في قيادة المنتخب البرتغالي، أجاب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أن تلك الأسئلة تخص يومًا آخر. وقال: “هذا ليس وقت التحدث عن المستقبل، عندما يتعلق الأمر باللاعبين والمدربين معا”.
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