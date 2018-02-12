رونالدو : علينا ان نقاتل أمام الـ بي آس جي

أكد النجم البرتغالي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​كريستيانو رونالدو​ ان فريقه سيخوض المباراة الأهم هذا الموسم ضد ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي في ثمن نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ .

وخلال تصريحات له ، قال رونالدو :”إنها ستكون مباراة صعبة لاننا نلعب ضد فريق رائع، لديه لاعبون ممتازون نحترمهم كثيراً، ولكننا مجموعة قوية جداً ولدينا الكثير من الخبرة في هذه المسابقة”.

وأضاف :”من أجل مواصلة مشوارنا في البطولة، يجب أن نقدم مباراتين جيدتين للغاية ونكون مركزين فيهما جداً”.

وعن وضعيته الحالية ، انهى الدون حديثه :”الأشياء لا تسير بنفس الجودة التي توقعتها، ولكن إن علمتني الخبرة شيئاً فهو حتمية استمرار العمل من أجل حصد الأهداف، دائماً أبحث عن أفضل مستوى لي، ومن أجل تحقيق أهدافي، علينا أن نقاتل بكل قوة”.