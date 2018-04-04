رونالدو: شكرا جماهير يوفنتوس، لم أختبر ذلك من قبل

شكر نجم ​ريال مدريد​، ​كريستيانو رونالدو​، جماهير ​يوفنتوس​ لدعمهم بعد هدفه الرائع الليلة الماضية في مرمى فريقهم.

وسجل رونالدو أحد أجمل أهداف ​دوري أبطال أوروبا​ في التاريخ في فوز ريال مدريد 3-0 في استاد يوفنتوس في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال البرتغالي بعد صافرة النهاية: “لقد كانت لحظة رائعة للفريق، شكرا لكم، “غراتسيا” بالإيطالية، وشكرا لجميع اللاعبين الرائعين في يوفنتوس. لقد كان الأمر مدهشًا، لم أواجه هذا من قبل في مسيرتي، ما واجهوني به أمر لا يصدق، أنا سعيد للغاية”.

وأضاف رونالدو: “لقد كان هدفاً رائعاً، ربما كان الهدف الأكثر جمالا في مسيرتي، وهو هدف سيبقى في ذاكرتي، أفضل أهدافي، كنت أبحث عنه منذ فترة طويلة. حاولت وأنا سعيد جدا وسعيد جدا للفريق وبالنسبة لي لم أكن أتوقع أن يسجل هذا الهدف”.