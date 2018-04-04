رونالدو : سعيد بالفوز من اجل الريال

عبر اللاعب البرتغالي في صفوف ​ريال مدريد​ النجم ​كريستيانو رونالدو​ الذي نجح في تسجيل هدفيين من اصل ثلاثية نظيفة في مرمى ​بوفون​ خلال اللقاء الذي جمع النادي الملكي في مواجهة ​يوفنتوس​ في ذهاب ربع نهائي ​دوري الابطال​ عن سعادته بالفوز اولا خارج الديار وثانيا بالهدف الثاني الرائع الذي جاء من مقصية مزدوجة لم ينجح بوفون سوى في متابعتها تدخل الشباك.

وفي حديث عقب اللقاء نقلته صحيفة اس الاسبانية قال:”الهدف الثاني لا يصدق، وأنا سعيد للغاية من أجل فريقي، ومن أجلي، ولم أتوقع تسجيل هذا الهدف، نحن سجلنا 3 أهداف ضد فريق عظيم، لقد كانت ليلة رائعة”. وعن تصفيق الجماهير له بعد تسجيله الهدف الثاني الرائع قال :”لقد كانت لحظة خيالية، وأشكرهم”.

وعن الارقام القياسية التي يحققها تابع بالقول :”انا عاشق للارقام القياسية واريد المتابعة في تحقيقها فانا العب في دوري الابطال هذه نتيجة عظيمة، لكن تبقى مباراة إياب في ملعبنا ويوفنتوس فريق معقد للغاية”.

عن المباراة بشكل عام قال:” اليوفي ضغط علينا كثيرا ونحن نجحنا في الدفاع بصورة جيدة، وفي الشوط الثاني لاحت لنا الفرص التي سجلنا منها”.

وفي نهاية الحديث وحين سئل عن من يحب مواجهة في نصف النهائي قال:” الان دعونا نفكر في مباراة الاياب، الامور لم تنته بعد وبعدها نفكر ماذا سوف يحدث”.