رونالدو بألم: سيرجيو راموس خانني.. وطعنني في الظهر

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، أنه تعرض إلى خيانة من زميله سيرجيو راموس الذي كان يعرف بمخطط فلورنتينو بيريز ضد النجم البرتغالي منذ أشهر، قبل أن ينكشف مؤخراً وبات الأخير على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت مصادر إيطالية أن ارتداء رونالدو لقميص فريق مدينة تورينو الإيطالية بات مسألة وقت فقط، وأن اللاعب البرتغالي بات مقتنعاً أنه لاع ليوفنتوس من الآن.

وكان سيرجيو راموس أحد أكبر الداعمين للاعب البرتغالي الهداف طوال الموسم الماضي أمام العديد من النجوم وتحديداً الإسبان منهم وكذلك الرئيس فلورنتينو بيريز، لكنه أعلن داخل أسوار ريال مدريد أنه يعرف مخطط فلورنتينو منذ أشهر، وهو الأمر الذي يراه رونالدو خيانة له، نظراً لعلاقة الثنائي الممتدة منذ 2009 عندما جاء النجم الهداف إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة “دياريو غول” الإسبانية، إن بيريز كان يعقد اجتماعات دورية مع راموس، كونه قائد الفريق للحديث عن مستقبل ريال مدريد وإمكانية الحفاظ على المكتسبات المحققة.

وصرح فلورنتينو حينها بأن رونالدو لا يمكن أن يصبح جزءاً من الفريق نظراً لتقدمه بالعمر وعدم إمكانية لعبه لسنوات أطول على ذات المستوى المعروف عنه، وهو ما وافقه عليه سيرجيو راموس أكثر من مرة طوال الموسم الماضي.

وزادت الصحيفة: اعتبر رونالدو ما قام به راموس خيانة، وكأنه طعنة في ظهر اللاعب الأفضل في تاريخ ريال مدريد.

وكان راموس يقف إلى جانب رونالدو أمام الإعلام وحتى أمام بعض اللاعبين الإسبان الذين شكلوا حزباً يقوده إيسكو لمواجهة ما اعتبروه “عنجهية” النجم البرتغالي، وكان إلى جانبه كل من ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.

وسيغادر رونالدو مدريد بعد أن جلب لفريقها الأبيض 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبي الدوري الإسباني وكأس أندية العالم 3 مرات.

المصدر: العربية