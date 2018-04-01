رولا الطبش: الحريري يستحق الوفاء من البيروتيين

أكدت مرشحة “تيار المستقبل” عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا الطبش جارودي، أن “التعليم من أولوياتنا وسندافع عن هذا القطاع”، خصوصا أن “الأساتذة لن يستطيعوا العطاء، إذا لم يحصلوا على حقوقهم كاملة”.

وذكرت خلال لقائها وفدا من دائرة المرفأ في تيار “المستقبل” في مقر جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت، أن “الرئيس سعد الحريري مع إعطاء المعلمين حقوقهم”، لافتة إلى أن “مطالب الست درجات لم تقر بسبب النزاع بين المدارس والأهل”.

وإذ نوهت ب”عمل حكومة الرئيس الحريري والإنجازات، التي حققتها في هذه الفترة القصيرة، رغم مرور 12 عاما ولم تنجز أي موازنة في الدولة”، أشارت إلى أن “الموازنة ستعكس إيجابيات على كل أطراف المجتمع بما فيها اعفاءات ضريبة، وستشجع على الاستثمار”.

وعن التوظيف في القطاع العام، أثنت على “حصول البيارتة على مراكز عالية في الإدارات العامة، خصوصا في الأشهر الأخيرة”.

وأكدت أن “لا صحة للمعلومات عن خصخصة مرفأ بيروت، بل سيتم توسيعه بالشراكة مع القطاع الخاص”، مشددة على “دعم القطاعات العامة لا سيما مرفأ بيروت، الذي يعاني من نقص بالكادر البشري”.

وتطرقت إلى مؤتمر سيدر المزمع عقده في 6 نيسان الحالي، فأكدت أن “المؤتمر لن يكون عبئا على الدولة، بل سيجلب استثمارات وفرص عمل كثيرة سيتفيد منها اللبنانيون”.

وعن موضوع الانتخابات، قالت: “نحن اليوم أمام مرحلة حساسة جدا، ولا يمكن الوقوف أمام إحباط البعض، والرئيس الحريري يستحق الوفا من كل البيروتيين”، مؤكدة أن “عدم المشاركة في العملية الانتخابية يشبه التصويت للوائح المنافسة”، داعية إلى “توزيع الصوت التفضيلي بشكل عادل بين أعضاء اللائحة لوصول كتلة برلمانية قوية”، مكررة أن “عدم التصويت سيؤدي إلى إضعاف التمثيل لتيار المستقبل”.

وانضم إلى اللقاء النائب غازي يوسف، وجرى حوار بين الحضور والمرشحة الطبش، تركز على “هواجس أهل بيروت ودور الشباب في محاسبة النواب عبر التصويت الكثيف في الاستحقاق الانتخابي”.