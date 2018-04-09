روسيا والنظام السوري يتهمان إسرائيل بتنفيذ “ضربة التيفور”

أعلن النظام السوري وروسيا أن الغارات الجوية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حمص ليل أمس الأحد، نفذتها طائرات اسرائيلية.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام إن “العدوان الإسرائيلي على المطار تم بطائرات إسرائيلية من طراز إف-15، إذ أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية”.

كذلك، أعلن الجيش الروسي، بحسب وكالة “إنترفاكس” أن “طائرتين إسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوي اللبناني”، مضيفا أن “الدفاعات الجوية السورية أسقطت 5 صواريخ من أصل الثمانية”.

مقتل 14 بينهم إيرانيون

وعن عدد قتلى الاستهداف، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 عسكرياً بينهم إيرانيون.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس” إن “روسيا وإيران وحزب الله لهم وجود في المطار”، كاشفاً أن معظم القتلى كانوا إيرانيين وأعضاء في ميليشيات تدعمها إيران، ومن بين القتلى 3 ضباط كبار.

وفي البداية كان يعتقد أن الصواريخ التي اطلقت أميركية،، لكن وزارة الدفاع الأميركية نفت شن الولايات المتحدة لأية ضربات جوية في سوريا، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب. كما قال مسؤول أميركي كبير، بحسب “رويترز”، إنه لا صحة لتقارير عن أي ضربات أميركية ضد قواعد الأسد في سوريا.

كما نفى الجيش الفرنسي تنفيذ أي غارات جوية على مطار التيفور. وقال متحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة “فرانس برس”: “ليس نحن من شنّ الضربات”.

وتأتي هذه الضربات بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، “بردّ قوي مشترك” على هجوم كيماوي مفترض أسفر عن مقتل العشرات في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بحسب بيان البيت الأبيض.