روسيا والاسد يواصلان سياسة الارض المحروقة في الغوطة

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين الى “إحالة ملف الإنتهاكات سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا إلى أن “محاولات تعطيل العدالة وحماية المجرمين أمر مشين”.

وكشف بن رعد أنّ الأمم المتحدة “حددت هويات مرتكبي الجرائم في سوريا وستعمل على إحالتهم إلى المحاكم”، مضيفا أن ما تشهده الغوطة الشرقية ومناطق أخرى بسوريا هي “جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية”.

وخلال جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ندد المندوب السعودي بما يحصل في الغوطة من قتل متعمد للمدنيين، عبر استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وعرقلة وصول المساعدات، الأمر الذي يقوض مسار الحل السياسي.

وجاءت هذه الجلسة بطلب من بريطانيا، التي طرحت مشروع قرار يقضي بفتح تحقيق حول ما يحصل في الغوطة، وتطبيق القرار الذي أقره مجلس الامن الدولي 2401 وينص على وقف النار لمدة ثلاثين يوما في الغوطة.

وكان الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إمانويل ماكرون أكدا، في اتصال هاتفي، أنهما لن يتسامحا مع الإفلات من العقاب في أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا، أو في حال ثبت استخدامها في الغوطة مؤخرا، في حين طالبا روسيا بممارسة اكبر قدر من الضغط على النظام للالتزام بالهدنة وإدخال المساعدات.

كما حض ترامب والمستشارة الأميركية انغيلا ميركل موسكو على الضغط على النظام والإلتزام بقرار مجلس الأمن حول سوريا.