روسيا: ما زلنا نعد “إجراءات انتقامية” ضد بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أنّ موسكو “ما زالت تعمل على إعداد إجراءات انتقامية ضد بريطانيا”، بعد قرارها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ بريطانيا رفضت التعاون مع موسكو في التحقيق في الواقعة، مؤكدة أنّ المزاعم بتورط روسيا في الهجوم “جنون”، وأعربت عن قلق موسكو بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في بريطانيا.

وجاء اعلان بريطانيا طرد الدبلوماسيين الروس، الذي يعد أكبر عملية طرد من نوعها منذ الحرب الباردة، بسبب هجوم كيماوي على عميل روسي مزدوج ألقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اللوم فيه على موسكو وهو ما أيدته الولايات المتحدة.