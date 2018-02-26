روسيا قد تستعيد عضويتها في اللجنة الاولمبية الدولية قريبا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو روسي في اللجنة الاولمبية الدولية شامل تاربيشيف قوله اليوم :”إن روسيا قد تعود لعضوية اللجنة يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الحالي”.

أضافت الوكالة نقلا عن تاربيشيف :”ان القرار سيتخذ عقب اكتمال اختبارات المنشطات الخاصة بكافة الرياضيين الروس الذين نافسوا في دورة بيونغ تشانغ الأولمبية”.

وتابع تاربيشيف “إنهم ينتظرون الآن انتهاء الاختبارات الخاصة بمنافسات التزلج وهوكي الجليد.إذا لم تكن هناك أي مشكلات فان القرار سيصدر بإعادة عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بشكل آلي”.