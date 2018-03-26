روسيا في شبه عُزلة بعد طرد ديبلوماسيين لها من 14 دولة

طُرد اربعة وتسعون ديبلوماسيا روسيا، من اربع عشرة دولة أوروبية والولايات المنحدة وكندا، على خلفية قضية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنّ إجراءات إضافية ستتخذ في الأيام المقبلة.

وجاء القرار بعد ساعات من اعلان وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون أنّ العالم يقف متحداً وراء موقف بلاده فيما يتعلق بتسميم الجاسوس، مشيراً إلى أن الصبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينفد.

وامر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بطرد 60 روسيا من أمريكا وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، وشمل القرار 12 ضابط مخابرات روسيا من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا بيان للبيت الأبيض موسكو إلى تغيير موقفها من أجل تحسين العلاقات بين البلدين. فيما اعلنت وزارة الخارجية الكندية طرد أربعة دبلوماسيين.

وعلى الجانب الاخر من الاطلسي، توالت عمليات الطرد وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنّ ألمانيا طردت 4 دبلوماسيين روس، مضيفة انه بعد الهجوم في سالزبري، ما زالت روسيا غير متعاونة فيما يتعلق بالتحقيق.

كما انصمت فرنسا وأوكرانيا وإستونيا وهولندا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا والتشيك والسويد الى خطوة طرد الدبلوماسيين الروس.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إنّ خطوة الطرد هي رسالة إلى موسكو لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي.

وفي المقابل اعلن مصدر في وزارة الخارجية أن موسكو سترد بالمثل وخلال أيام على قرار دول بالاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوات الاوروبية بأنها استفزاز

في وقت اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أنّ أميركا تدمر ما تبقى من العلاقات مع موسكو، مضيفا أنه احتج لدى الخارجية الأميركية على الطرد الجائر للدبلوماسيين الروس.

وردا على سوال عن الرد المحتمل قال ان الولايات المتحدة لا تفهم إلا لغة القوة.