روسيا تهدد جيش الاسلام بالحسم العسكري في دوما

بينما تتحضر الدفعة الرابعة من فصيل “فيلق الرحمن” للانسحاب من الغوطة الشرقية، خرجت الدفعة الثالثة من المهجرين في القاطع الأوسط للمنطقة حيث انطلقت أكثر من 100 حافلة تضم أكثر من 6700 مدني باتجاه ريف إدلب.

الدفعة الأولى والثانية من هؤلاء المهجرين، كانتا قد وصلتا في وقت سابق الى إدلب التي تداعت مجالسها المحلية إلى العمل على تأمين مساكن ومساعدات للمهجرين من أرضهم.

ومع استمرار المفاوضات بين جيش الإسلام والجيش الروسي حول إخلاء مدينة دوما، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الى أن قوات الأسد بدأت في حشد عناصرها وآلياتها العسكرية قرب المدينة المحاصرة التي يقطن فيها نحو خمسة وسبعين ألف شخص.

ويتزامن ذلك ومع تصريح لقاعدة حميميم الروسية قالت فيه إنها لن تسمح بوجود أي قوة مسلحة في الغوطة الشرقية خارج سلطة النظام.

أما شمالا وبعد أنباء عن استهداف مدينة تل رفعت شمال شرقي عفرين من قبل الطائرات التركية، تضاربت الأنباء حول دخول قوات غصن الزيتون الى المنطقة، فقد أشارت مصادر الى أن المفاوضات جارية مع الطرف الروسي لانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة فيما تحدثت أخرى عن انسحاب الوحدات والشرطة الروسية من المنطقة تحضيرا لدخول الجيش التركي.