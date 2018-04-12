روسيا “تخفف لهجتها” وتخلي قاعدة طرطوس.. ترامب: موعد ضرب سوريا لم يحدد بعد

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اجتماع “لبحث تطورات سوريا بعمق وسنتخذ قرارنا قريبا”، واعتبر البيت الأبيض أنّ واشنطن “تتحمل مسؤولية رد العالم على سوريا”. كما أكد رئيس مجلس النواب بول رايان أنّ ترامب لديه “السلطة لقيادة الرد الدولي على سوريا”.

وكان الرئيس الأميركي أوضح “بعد اللغط” الذي أثارته تصريحاته الأربعاء حول ضرب سوريا بالصواريخ الذكية، فضلاً عن تصريحات سابقة له أن الضربة قد تقع خلال يوم أو يومين، فقال إنّه لم يحدد موعد الهجوم، مضيفاً أنه قد يكون وشيكاً أو غير وشيك على الإطلاق.

وفي وقت اتهم وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس موسكو بالتواطء مع الاسد لاخفاء اسلحة محرمة وقال إنّ بلاده مصرة على إنهاء الحرب بسوريا عبر مسار جنيف.

بدوره قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنّ فرنسا لديها أدلة على تورط نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيمائية، وان اتخاذ القرار بشأن توجيه ضربة لسوريا سيتم عند التحقق من كامل المعلومات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن فرنسا “لن تسمح بتصعيد الوضع في المنطقة”.

ومن ناحيتها اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنّ ألمانيا لن تشارك في أي ضربات على سوريا، ودعت إلى اتخاذ موقف دولي موحد، تجاه النظام السوري.

الى ذلك اعلن مندوب النظام السوري في الامم المحدة بشار الجعفري أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سترسل فريقين من المحققين إلى سوريا.

وفي خضم التصريحات، المتقابلة أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه تناقش مع ترامب في اتصال هاتفي كيفية وقف الهجمات الكيميائية في سوريا، لافتاً إلى أنه سيناقش بوتين في ذات الأمر لاحقاً.

سبق هذه المواقف دعوة الكرملين الى تجنب أي خطوات قد تزيد التوتر في سوريا، لافتا الى ان الخط الساخن لتجنب الاشتباك بين روسيا والولايات المتحدة يعمل.

وترافقت هذه الدعوة صور حديثة التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة طرطوس العسكرية خروج عدد من السفن الحربية الروسية.

وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي فلاديمير شامانوف مغادرة السفن الروسية قاعدة طرطوس البحرية “حفاظا على سلامتها”.

وسط هذه الاجواء رأت مصادر ديبلوماسية أنّ روسيا تدرك أنّ الأسد تجاوز كل الحدود، ودفعها الى مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي المصر على توجيه ضربة للنظام لوقف تماديه، كما تشير التحليلات إلى أنّ تفاهمات روسية-أمريكية باتت على طاولة التفاوض، بوساطة دول عدة منها تركيا، وقد تطيح بالأسد.