روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية تحطم الطائرة “إيل-20”

حمّلت وزارة الدفاع الروسية سلاح الجو الإسرائيلي مسؤولية تحطم الطائرة “إيل-20” الروسية ، لافتة الى ان إسرائيل تنتهك اتفاقيات تجنب الحوادث في سوريا.

وزارة الدفاع الروسية إن قالت إن المندوب الإسرائيلي حذر الجانب الروسي من الضربة المخطط لها في السابع عشر من أيلول الحالي في سوريا باللغة الروسية ويوجد تسجيل صوتي لذلك.

واعتبرت الوزارة ان الجيش الإسرائيلي إما سمح بإهمال إجرامي أو تصرف بغير مهنية ما أدى بالنتيجة لإسقاط الطائرة، مؤكدة ان المقاتلات الإسرائيلية استخدمت الطائرة إيل-20 كغطاء ضد منظومات الدفاع الجوي السورية، ورأت أن روسيا لم تنتهك أبدا الاتفاقيات مع إسرائيل حول التحليق في سوريا.

إلا أن وزير الحرب في حكومة الإحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حمل النظام السوري مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية ورأى أن إسرائيل ليست معنية بالاحتكاك مع روسيا ولن تقدم على مشادة كلامية معها عبر وسائل الاعلام بل تبذل قصارى جهدها لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.

وقال إن التحاور مع موسكو مستمر على مدار الساعة وان إسرائيل تواصل العمل للدفاع عن مصالحها والحقائق أصبحت واضحة, معربا عن اعتقاده أن الأمور سوف تعود إلى طبيعتها كما كانت.

وأكد أن إسرائيل أوضحت مرارا وتكرارا أنها لن تسمح لإيران أن تجعل الأراضي السورية قاعدة ضد إسرائيل.