روسيا تتهم فصائل المعارضة بمنع دخول المفتشين الدوليين إلى دوما

في تصريح مثير للإستغراب اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف فصائل المعارضة بمنع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الوصول إلى مدينة دوما للتحقيق في الهجوم الأخير على المنطقة. وغاب عن بال المسؤول الروسي ان مقاتلي المعارضة رحلوا إلى الشمال السوري بضغط من القوات الروسية.

وكانت إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن طالبت روسيا بتأمين الحماية لفريق الخبراء، وأملت في تقرير وجهته إلى مجلس الأمن وضع ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار في أقرب ممكن ولا سيما بعد حصول انفجار وإطلاق نار مما أدى لانسحابه من الموقع.

وفيما حمل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس النظام السوري مسؤولية تأخر وصول المفتشين واتهامه لدمشق بمحاولة إخفاء أدلة حول الهجوم، كشفت بروكسيل أن 3 مؤسسات بلجيكية زودت سوريا بكميات كبيرة من المواد الكيماوية وبصفة غير قانونية خلال الفترة بين 2014 و2016.

ومن المقرر أن تمثل هذه الشركات أمام القضاء بتهمة الإدلاء بأخبار كاذبة وتصديرها مئة وثمانية وستين طنا من المواد التي تستخدم في تصنيع غاز السارين علما أن منظمة حظر الأسلحة كانت قد أخرجت من سوريا 120 طنا.

في غضون ذلك كشفت منظمة الخوذ البيضاء السورية للإغاثة أنها حددت للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم، لافتة الى إن جثث الضحايا دفنت سريعا بسبب القصف المكثف، وإن موقع المقابر ظل سرا لمنع أي تلاعب بالأدلة.

والتطورات السورية محور محادثات مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مع مسؤولين أتراك في أنقرة على أن يتوجه في وقت لاحق إلى موسكو وطهران للغاية عينها.