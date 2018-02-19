رودريغيز : لا يوجد أي حدود لطموحاتي وأحلامي

ألمح اللاعب الكولومبي لنادي ​بايرن ميونخ​ الالماني ​جيمس رودريغيز​ الى اهمية تحقيق الفريق البافاري الثلاثية التاريخية ، بهدف تكرار إنجازه في ​موسم 2012​ – 2013 .

وصرح رودريغيز قائلا :”أنا لاعب يحب المشاركة في صناعة الأهداف وتسجيلها، ولا يوجد أي حدود لطموحاتي وأحلامي، حيث أسعى دائمًا للفوز”.

وأضاف :”بايرن قادر على التتويج بدوري الأبطال، هذا الموسم، حيث نملك الكفاءة، ونحن جميعًا نسعى من أجل حصد هذا اللقب، لقد مرت عدة سنوات، منذ أن توج بايرن بالثلاثية، وأعتقد أن الوقت قد حان، للتتويج بثلاثة ألقاب جديدة، وبالتأكيد سنكون قادرين على تحقيق هذا الإنجاز”.