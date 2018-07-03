روحاني يرد على تصريحات واشنطن بشأن النفط الايراني

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه سيهدد المنطقة إذا تم حظر صادرات نفط إيران.

وأكد روحاني، الذي يزور سويسرا والنمسا في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي، أن الشعب الإيراني لن يرضخ للضغوط الخارجية أبداً، مضيفاً أنه “لا يمكن أن یتم تصدیر نفط المنطقة ولا یُصدّر نفط إیران”.

أضاف انه “ليس بإمكان أميركا منع صادرات النفط الإيراني وهدد الأميركيين بالقول “إن استطعتم منع صادرات النفط الإيراني فافعلوا لتروا النتيجة”.

ووفقاً لوكالة “فارس” كان روحاني يتحدث مساء الاثنين أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في سويسرا، قال إن “إنفاق إيران عائداتها على الذين يصفهم الأميركيون بالإرهابيين مجرد مزاعم”، حسب وصفه.

وقبيل مغادرته سويسرا إلى النمسا، قال روحاني خلال كلمة ألقاها في ملتقى النشطاء الاقتصاديين والتجاريين في العاصمة السويسرية برن، وبحضور نظيره السويسري، بأنّ إيران ملتزمة بالاتفاق النووي.

وكان كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأميركية براين هوك قال، في وقت سابق أمس، إن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة.