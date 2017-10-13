روحاني يرد على ترامب: سنوسع برنامجنا الصاروخي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مؤتمر صحافي له من العاصمة الإيرانية طهران إنه لا يمكن للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن يلغي الاتفاق النووي.

وأكد روحاني أن الاتفاق لا يمكن أن تلغيه دولة واحدة.

وأضاف روحاني في المؤتمر الذي عقده، الجمعة، ردّاً على استراتيجية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزاء إيران أن الحكومة الأميركية تتحرك ضد الشعب الإيراني. وأن كلام الرئيس الأميركي ما هو إلا تهديدات سابقة.

وهدد الرئيس الإيراني بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا ما انسحبت منه واشنطن.

وأكد روحاني عزم بلاده على تطوير وتعزيز صواريخها الدفاعية. ونوّه إلى أن طهران ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال روحاني: “سنضاعف جهودنا لصنع أسلحة للردع، وسنوسع برنامجنا الصاروخي”.

وأيضاً، زعم روحاني إلى أن الولايات المتحدة هي التي أوجدت تنظيم داعش الإرهابي.

كما أكد الرئيس الإيراني أن واشنطن منعزلة أمام خطة العمل المشترك.

من جهة أخرى، اتهم روحاني الولايات المتحدة بإشعال الحروب في المنطقة.