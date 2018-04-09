روحاني: واشنطن ستندم إن انتهكت الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة “ستندم” في حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن بلاده ستردّ خلال “أقل من أسبوع” في حال حصول ذلك.

وقال: “لن نكون أول من ينتهك الاتفاق إلا أنهم (الأميركيين) يجب أن يعرفوا أنهم سيندمون إذا انتهكوه. نحن مستعدون أكثر مما يتوقعون، وسيرون أنهم إذا انتهكوا هذا الاتفاق، خلال أسبوع، أقل من أسبوع، سيرون النتيجة”.

ورأى روحاني أنه في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق “فهذا يعني أنهم لا يلتزمون بكلامهم. وهذا الأمر سيشوّه سمعتهم وكرامتهم على الساحة الدولية”.

وفي كانون الثاني، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق مع انتهاء مهلة حددها للأوروبيين من أجل تشديد بنوده.

وأبرم الاتفاق النووي الإيراني في تموز 2015 بين إيران والدول العظمى، وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.