روحاني: ترامب سيقف في مواجهة “العالم اجمع” وليس إيران وحدها

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم، ان الولايات المتحدة في حال قررت التخلي عن الاتفاق النووي مع ايران، فستقف في مواجهة “العالم اجمع” وليس ايران وحدها، في الوقت الذي يستعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لسحب الاقرار بالتزام بلاده هذا الاتفاق.

وقال في كلمة امام مجلس الوزراء نقلها التلفزيون الايراني الرسمي: “في حال اتخذت الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صادق عليه مجلس الامن، فانها لا تواجه ايران وحدها بل العالم اجمع”.

وأضاف: “في حال ارتكبوا خطأ الخروج من الاتفاق النووي فان الاميركيين وحدهم سيدفعون ثمن ذلك. وعندها سنكون امام احتمالات عدة وسنختار الطريق الذي يخدم مصالح أمتنا”.

وتابع: “ان دول الاتحاد الاوروبي الـ28 ودولا اخرى في العالم تقف اليوم الى جانب ايران، وفي حال ارتكب الاميركيون هذا الخطأ فانهم يكونون قد تحركوا ضد المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وعندها سنعرف بوضوح من هي الدولة الخارجة عن القانون”.

واتهم روحاني الولايات المتحدة بـ”العمل على زعزعة الاستقرار في افغانستان والعراق”.