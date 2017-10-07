“روتار اكت صيدا” يفتتح مهرجان سوق الأكل

بحفل يعود ريعه لإستكمال مشروع البلدية انارة الشوارع بالطاقة الشمسية، افتتح نادي “روتاراكت صيدا” باكورة أنشطته للسنة الروتارية الجديدة بمهرجان سوق الأكل ” بالتعاون مع بلدية المدينة وشركة “No garlic no onions” على واجهة صيدا البحرية.

ويتضمن السوق أجنحة لمأكولات متنوعة ترضي جميع الأذواق، حيث يشارك فيه أكثر من ٢٠ مطعماً من صيدا ومختلف المناطق اللبنانية وتتوسط السوق مقاعد خشبية مخصصة للزبائن والرواد مجاورة للبحر وعلى مقربة من مساحات خصصت للأنشطة المرافقة التي تتضمن عروضا ترفيهية ورياضية منوعة،ومكان مخصص لألعاب الأطفال.

وحدد رسم دخول الى سوق الأكل للكبار بـ ٥٠٠٠ ل.ل ، ومجانا للأطفال دون ١٢ سنة.

ويستمر المهرجان يومي السبت من الساعة الخامسة حتى الثانية عشرة ليلاً والأحد من الثانية عشرة ظهرا وحتى منتصف الليل.