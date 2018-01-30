ورفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى الإنذار في منطقة زاو، التي تضم مجموعة براكين شمالي اليابان ويصل ارتفاع أعلى قمة بها إلى 1841 مترا، إلى اثنين من واحد، مما يعني ضرورة ابتعاد الناس عن فوهة البركان.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان: “هناك احتمال بحدوث ثوران صغير النطاق”، مشيرة إلى أنه جرى رصد عدد من الحركات الأرضية الصغيرة، الثلاثاء، إلى جانب انتفاخ طفيف في الأرض في إحدى المناطق.

وحذرت الهيئة أيضا من احتمال أن يقذف البركان صخورا بركانية لمسافة تصل إلى 1.2 كيلومتر، إذا حدث أي ثوران، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من مقتل أحد أفراد الجيش بعدما قذف بركان كوساتسو شايرين صخورا إثر ثوران مفاجئ، لتمطر متزلجين في منتجع جبلي بوسط اليابان.