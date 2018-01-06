أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان خط توتر كهربائي سقط على أحد الأبنية السكنية في منطقة الحوش- مشروع مرتضى السكني خلف المستشفى اللبناني الايطالي شرق مدينة صور، وتدلى بالقرب من شرفات المواطنين، مما يهدد أرواحهم في أي لحظة يعود فيها التيار الكهربائي.

وناشد سكان المبنى عمال شركة الكهرباء العمل على إزالة هذا الخطر “بعيدا عن حسابات الاضرابات ومطالبهم المحقة”.

ومن بعدها أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه تم رفع خط التوتر الذي سقط في منطقة الحوش – صور بالتعاون مع البلدية.