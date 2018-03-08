رفضت السماح لطليقها برؤية الأولاد.. فقتلها!

لم تتخيل سيدة مصرية انفصلت عن زوجها أن رفضها السماح له رؤية أبنائهما بعد الطلاق سيؤدي الى مقتلها.

في التفاصيل، أحضر المتهم سكيناً من منزله وأخفاه داخل ملابسه وتوجه إلى منزلها في الأسكندرية وطلب منها رؤية أبنائهما فرفضت، فسدد لها عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها أمام أطفالهما وفر هارباً.

وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة بالحادثة، حيث أوقف الزوج “ا. ت” (43 عاماً)، وبمواجهته بالادلة أقر بوجود خلافات مع طليقته بسبب حضانة الأطفال، مؤكداً أنه بعد مشادة كلامية مع طليقته قام بالاعتداء عليها بواسطة سكين وفر هارباً.

المصدر: سيدتي