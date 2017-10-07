رفات 21 مصريا قتلهم داعش تصل إلى مصراتة

نشر جهاز “المباحث الجنائية” في مصراتة صورا لرفات الأقباط المصريين من موقع انتشالها بمدينة سرت الليبية.

وكشف مصدر بـ”المباحث الجنائية” في مصراتة، الجمعة، أن التحقيقات الأولية مع عنصر بتنظيم داعش قاد “للكشف عن موقع دفن جثامين 21 قبطياً مصرياً”.

وقال المصدر لـ”سكاي نيوز عربية”، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه “تم اقتياد عنصر داعش إلى عين المكان بمدينة سرت الجمعة، ليرشد إلى موقع إخفاء الجثامين خلف فندق المهاري في سرت”.

وانتشلت الفرق المختصة الجثامين التي عثر عليها وهي “مكبلة الأيادي و مقطوعة الرأس”، قبل أن تنقل إلى مدينة مصراتة، وفق المصدر نفسه.

وكان رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، الصديق الصور، أعلن في 28 سبتمبر الماضي اعتقال أحد المتورطين بذبح المصريين.

وقال الصور، في مؤتمر صحفي، إن السلطات في طرابلس اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم داعش المتطرف، أشرف على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا.

وكان تنظيم داعش الإرهابي اختطف 21 عاملا مصريا قبطيا من منازلهم في سرت منذ 3 سنوات، ثم نشر فيديو في بداية 2015 يظهر قطع رؤوس هؤلاء العمال المصريين.