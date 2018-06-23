رغم خروج مصر من المونديال..حارس مرماها قد يسجل رقما قياسيا

سيكون لقاء الاثنين أمام السعودية الفرصة الأخيرة لعصام الحضري لدخول سجلات الأرقام القياسية في كأس العالم لكرة القدم في حال سنحت له الفرصة ليصبح أكبر لاعب في التاريخ يشارك في النهائيات لكن هناك ما يدعو الحارس المخضرم للقلق.

ولا يبدو الحارس المصري، الذي اعتاد حمل شارة قيادة منتخب بلاده، واثقا من الحصول على هذه الفرصة في آخر مباراة لفريقه في البطولة أمام السعودية في فولجوجراد.

وينتظر ليرى ما اذا كان الارجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر سيقدم على هذه اللفتة الانسانية ام لا وذلك بعد عدم دفعه بالحضري في أول مباراتين في المجموعة.

ولم يلمح كوبر لهذا الأمر خلال الاستعداد للمباراة الأخيرة في دور المجموعات بينما بدا شغف الحضري للمشاركة واضحا وهو يجلس على مقاعد البدلاء في مباراتي أوروجواي وروسيا.

وذكرت تقارير صحيفة أن الحضري تحدث مع المدرب عن سبب استبعاده لكن تم نفي هذا من قبل الاتحاد المصري للعبة.

وسيكون سن الحضري يوم الاثنين 45 عاما وخمسة أشهر و12 يوما واذا ما شارك فانه سيحطم وبسهولة الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراجون حارس كولومبيا الذي حل بديلا في آخر خمس دقائق من مباراة بدور المجموعات في كأس العالم بالبرازيل قبل أربع سنوات ليصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

ونال الحضري كأس الأمم الافريقية أربع مرات وثلاثة ألقاب لدوري أبطال افريقيا لكن هذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها في نهائيات كأس العالم.

وقال الحضري “لن أدع أي شيء يوقف مسيرتي لكنني أريد أن اضمن مكانا في المنتخب الوطني بمجهودي وانجازاتي وليس من خلال اسمي وتاريخي”.