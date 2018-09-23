رشقات من الاتهامات الايرانية العشوائية لبلدان خليجية على خلفية عملية الاحواز

بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري، حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية هذا الهجوم.

روحاني وقبل مغادرته طهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أفاد بأن رد إيران على استهداف الحرس الثوري سيأتي في إطار القانون والمصالح القومية، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تريد زعزعة الأمن في البلاد ولكنها لن تفلح.

كما اتهم روحاني دولا خليجية عربية تدعمها الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري لجماعات مناهضة للنظام الإيراني تنحدر من أصول عربية.

وتزامن ذلك، مع استدعاء طهران القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تصريحات قالت إن مسؤولا إماراتيا لم تذكر اسمه أدلى بها حول الهجوم.

وكانت ايران استدعت سفيري الدنمارك وهولندا والقائم بالأعمال البريطاني، بعد الهجوم، وأكد المتحدّث باسم الخارجية إنّ الدبلوماسيين الثلاثة، تبلّغوا احتجاج إيران القوي على إيواء دولهم لبعض أعضاء المجموعة التي نفذت هجوم الاحواز.

واستهدف الهجوم منصة كان يحتشد فيها مسؤولون إيرانيون لمتابعة حدث سنوي بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.

وتوعدت قيادة “الحرس الثوري” الإيراني المتورطين بأن الرد على الاعتداء سيكون قاصما.