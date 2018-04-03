رسميا: تشكيلة مرعبة من زيدان واليغري

كشف المدربان زين الدين زيدان وماسيميليانو اليغري عن التشكيلتين الرسميتين ل​ريال مدريد​ الاسباني و​يوفنتوس​ الايطالي على التوالي، وذلك قبل المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين في ملعب “اليانز ستاديوم” ضمن ربع نهائي ​دوري ابطال اوروبا​ لكرة القدم .

التشكيلة الرسمية لريال مدريد: نافاس، كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، مودريتش، كروس، ايسكو، بنزيما ورونالدو.

الإحتياط: كاسيا، فاييخو، بيل، ثيو هرنانديز، لوكاس فاسكيز، أسينسيو، كوفاسيتش.

التشكيلة الرسمية ليوفنتوس: بوفون، بارزالي، كيليني، دي تشيليو، ساندرو، خضيرة، بينتانكور، أسمواه، كوستا، هيغواين وديبالا.

الإحتياط: تشيزني، روغاني، ليشتستاينر، ماتويدي، ماركيزيو، كوادرادو، ماندزوكيتش.