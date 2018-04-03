رسميا: تشكيلة مرعبة من زيدان واليغري

كشف المدربان زين الدين زيدان وماسيميليانو اليغري عن التشكيلتين الرسميتين لريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي على التوالي، وذلك قبل المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين في ملعب “اليانز ستاديوم” ضمن ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .
التشكيلة الرسمية لريال مدريد: نافاس، كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، مودريتش، كروس، ايسكو، بنزيما ورونالدو.
الإحتياط: كاسيا، فاييخو، بيل، ثيو هرنانديز، لوكاس فاسكيز، أسينسيو، كوفاسيتش.
التشكيلة الرسمية ليوفنتوس: بوفون، بارزالي، كيليني، دي تشيليو، ساندرو، خضيرة، بينتانكور، أسمواه، كوستا، هيغواين وديبالا.
الإحتياط: تشيزني، روغاني، ليشتستاينر، ماتويدي، ماركيزيو، كوادرادو، ماندزوكيتش.
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