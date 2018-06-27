رسميا.. الاتحاد المصري يحسم مصير كوبر

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة، عقب انتهاء مشاركة مصر في كأس العالم روسيا 2018.

وقرر الاتحاد، عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني، ووجه له الشكر على فترة قيادته للجهاز الفني للفراعنة.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنه عقد اجتماعا برئاسة هاني أبو ريدة يوم الثلاثاء، فور عودة بعثة المنتخب الوطني إلى البلاد، وقرر بإجماع الأعضاء، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم.

وأضاف البيان “كما وجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة هيكتور كوبر الذي حقق انجازات لمنتخب البلاد بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب الوطني من بلوغ النهائيات الإفريقية، فضلا عن قيادته المنتخب الوطني للوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا”.

وختم بالقول “ومن المقرر أن يعقد الاتحاد في الثانية من ظهر الأربعاء مؤتمرا صحفيا موسعا بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة للإجابة على التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم”.

وخسر الفراعنة المباريات الثلاث في دور المجموعات، أمام أوروجواي (1-0)، وروسيا (3-1)، والسعودية (2-1).