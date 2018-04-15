رسمياً : وولفرهامبتون يصعد إلى البريميرليغ

حسم فريق ​وولفرهامبتون​ الانكليزي تأهله رسمياً الى منافسات ​الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم​ ” ​البريميرليغ​ ” ، و ذلك بعد حسمه صدارة الدوري الانكليزي في الدرجة الاولى ” Championship League ” عقب تعادل كل من فريقي ​فولهام​ و برينتفورد بنتيجة ايجابية 1 – 1 خلال لقاءهما ضمن منافسات الاياب في الجولة 43 من المنافسة .

و عقب هذا التعادل اصبح في رصيد وولفرهامبتون 94 نقطة من 42 مباراة في المركز الاول ، فيما يحل ثانياً فريق ​كارديف سيتي​ برصيد 83 نقطة ايضاً من 42 مباراة فيما فولهام يحل ثالثاً برصيد 82 نقطة من 43 مباراة .