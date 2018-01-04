رسمياً : فالنسيا يعلن التعاقد مع فييتو

أعلن نادي فالنسيا الاسباني رسمياً عن تعاقده مع الارجنتيني الشاب لوتشيانو فييتو قادماً من اتلتيكو مدريد الاسباني خلال الانتقالات الشتوية الحالية .
وكشفت صحيفة سبورت الاسبانية أن النادي الاسباني قد حسم الصفقة رسمياً بعقد اعارة حتى نهاية الموسم .
وكان الأرجنتيني المخضرم فييتو قد عانى خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني الذي خرجه من حساباته .
ويتطلع فييتو للعودة الى تشكيلة فالنسيا مجدداً الذي انتقل الى صفوفه بعقد إعارة حتى حزيران 2018 مع إمكانية شراء .
يذكر ان فالنسيا يحتل المركز الثالث في ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد الثاني
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