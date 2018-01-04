رسمياً : فالنسيا يعلن التعاقد مع فييتو

أعلن ​نادي فالنسيا الاسباني​ رسمياً عن تعاقده مع الارجنتيني الشاب ​لوتشيانو فييتو​ قادماً من ​اتلتيكو مدريد الاسباني​ خلال ​الانتقالات الشتوية​ الحالية .

وكشفت صحيفة سبورت الاسبانية أن النادي الاسباني قد حسم الصفقة رسمياً بعقد اعارة حتى نهاية الموسم .

وكان الأرجنتيني المخضرم فييتو قد عانى خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب دييغو ​سيميوني​ الذي خرجه من حساباته .

ويتطلع فييتو للعودة الى تشكيلة فالنسيا مجدداً الذي انتقل الى صفوفه بعقد إعارة حتى حزيران 2018 مع إمكانية شراء .

يذكر ان فالنسيا يحتل المركز الثالث في ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد الثاني