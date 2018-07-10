رسمياً : ريال مدريد يوافق على الصفقة الاضخم في القرن الواحد والعشرين

أعلنت ادارة فريق ​​ريال مدريد​ الاسباني​ ، عن موافقتها على عرض ادارة ​فريق ​يوفينتوس​ الايطالي​ لحسم صفقة انتقال افضل لاعبي العالم نجم الملكي الدولي البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ رسمياً الى صفوف ​السيدة العجوز​ في صفقة هي الاقوى في القرن الواحد والعشرين وذلك بعد نشرها بيان رسمي على صفحتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاء في بيان الفريق الملكي أن ادارة ريال مدريد وافقت على العرض المقدم من قبل الفريق الايطالي لانتقال نجم الفريق الاول ، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق .

كما جاء في بيان الميرينغي : “يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم والذي شهد أحد أكثر الأوقات تألقًا في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية ،وسيكون كريستيانو رونالدو دائماً واحداً من رموزه العظيمة وإشارة فريدة للأجيال القادمة وريال مدريد سيكون دائما منزلك “.

و اضاف البيان : ” أصبح رونالدو هدافريال مدريد التاريخي خلال مسيرة تسع سنوات بعد تسجيله 451 هدفا في 438 مباراة محققاً 16 لقب ، بما في ذلك 4 الكؤوس الأوروبية في المواسم الخمسة الماضية ، 3 منهم متتالية و على أساس فردي ، توج مع قميص ريال مدريد بـ 4 كرات ذهبية ، و 2 The Best ، و 3 Gold Boots ، والعديد من الجوائز الأخرى “.