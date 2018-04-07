رسالة خاصة من هاينكس الى كارلو انشيلوتي

اشاد مدرب نادي بايرن ميونيخ الالماني يوب هاينكس في التتويج بلقب البوندسليغا ، موجها رسالة لكارلو أنشيلوتي المدرب السابق للفريق البافاري الذي تمت إقالته من تدريب الفريق البافاري، نهاية شهر ايلول من العام الماضي ، ليحل هاينكس بدلاً منه .
وفي حديث له ، قال هاينكس :”أود أن أرسل أرقى تحياتي إلى كارلو أنشيلوتي في إيطاليا، لانه جزء من هذا اللقب”.
وأضاف :”نحن مدينون له بالشكر وأطيب تمنياتنا له بالنجاح ، إنه مدرب رائع، المدرب مسؤول عن كل شيء ، ولكن يظل اللاعبون، هم أبطال الرواية في المقام الأول، لقد قاموا بعمل رائع”.
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