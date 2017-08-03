رد قاس من باتريك عون و فادي الخطيب و نديم سعيد على كلام غي مانوكيان !

رد عضو ادارة فريق الحكمة بيروت السيد باتريك عون بطريقة قاسية على تصريحات عضو فريق الهومنتمن السيد غي مانوكيان الذي وجه الانتقادات للعديد من الاشخاص ابرزهل قائد منتخب لبنان و مدرب المنتخب بالاضافة الى اللاعب نديم سعيد و اللاعب اسماعيل احمد و فريق الحكمة .

فقد رد عون متوجهاً الى مانوكيان :” بالتأكيد مدرب المنتخب اللبناني و قائد المنتخب من حقهم اخيار اللاعبين نظراً لخبرتهم الطويلة في الملاعب ، و نظراً لغياب احمد ابراهيم الطويل عن الملاعب تم استبعاده و لو اعطى فريق الهومنتمن فرصة لهايك للدخول اكثر الى ارض الملعب لكان ضمن تشكيلة المنتخب بالتأكيد “.

و اكمل عون :” عليك الاحتفاظ برأيك بحق تواجد نديم سعيد مع المنتخب الى بعد نهاية بطولة اسيا نظراً لواجب دعم منتخبنا اللبناني “.

و تابع عون رداً على تصريحات مانوكيان ان الحكمة اضرت بالهومنتمن : ” اشك ان الحكمة اضرت فريقك لاننا كنا نواجه العديد من المشاكل و اذكرك أنكم تسعون جميعكم للوصول الى 5% من انجازات القلعة الخضراء التي تسعى دائماً الى النظر عالياً “.

وكان مانوكيان قد أكد ان مدرب المنتخب و قائده فادي الخطيب قد أخطأوا بعدم استدعاء احمد ابراهيم و ايلي شمعون مؤكداً ان الاخير افضل من الكثير من اللاعبين المتواجدين حالياً، كما قال ان فريق الحكمة قد ألحق الأذى بناديه كثيراً ، مؤكداً أنهم بدأوا بالتفاوض مع لاعبيه قبل انتهاء الموسم، كما هاجم اسماعيل احمد مطالباً اياه بالدفع للرياضي ليلعب و ليس العكس .

و كان كل من فادي الخطيب و نديم سعيد قد ردا على الإنتقادات التي وجهها مانوكيان حيث أكد الاول انه سيكشف الكثير من الحقائق في وقت لاحق بينما الثاني كشف ان مانوكيان هدده بمنعه من الانضمام الى المنتخب اذا ترك الهومنتمن و توعد بالرد عليه على ارض الملعب في غزير .