ردود فعل غاضبة بعد تحديد موعد نقل السفارة الاميركية الى القدس

مواقف فلسطينية رافضة لما اعلنته مصادر في وزارة الخارجية الأميركية عن تحديد الرابع عشر من ايار المقبل موعدا لنقل السفارة الاميركية الى القدس.

اثار اعلان مصادر اميركية ان الموعد الرسمي لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس سيكون الرابع عشر من ايار المقبل، وأن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وقع الخطة الأمنية الخاصة، اثار سلسلة من ردود الفعل الناطقة بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اكد ان أي خطوة احادية الجانب لا تعطي شرعية لأحد، وان تحقيق السلام الشامل والعادل منوط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

بدوره، شدد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود على ان التصريحات الامريكية بشأن نقل السفارة تشكل مساسا بهوية الشعب الفلسطيني ومخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية و لكافة القوانين الانسانية والعالمية المتفق عليها. مجددا مطالبة العالم برفض الخطوات الامريكية الاسرائيلية و بدعم رؤية الرئيس محمود عباس للسلام التي طرحها في مجلس الأمن الدولي لانها تشكل الطريق الصحيح والمناسب لإرساء أسس السلام في المنطقة.

الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط راى أن قرار الإدارة الأميركية يمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز والقرارات الخاطئة، والذي يوشك أن يقضي على آخر أمل في سلام وتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الى ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القضية الأكثر تعقيدًا في العالم.

وراى في مؤتمر صحفي أنه “لا يزال يرى قراره نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس قرارًا صائبًا، رغم الانتقادات التي واجهها من قبل كثير من البلدان”.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رحب بقرار وزارة الخارجية في واشنطن نقل السفارة الامريكية الى القدس زاعما في بيان اصدره إن هذا سيكون يوما عظيما للشعب الإسرائيلي.