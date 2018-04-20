ردا على تأديب فرنسا له.. الأسد يعيد لباريس وسام الشرف

رداً على الإجراء التأديبي الذي اتخذته الرئاسة الفرنسية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد عبر إعلانها البدء بإجراءات تأديبية له تبدأ بحرمانه من وسام الشرف الذي سبق ومنحته إياه باريس عام 2001، سارع الأسد بردّ الوسام إلى أصحابه، أمس الخميس.

وتقدّم مسؤول بوزارة خارجية النظام السوري بردّ الوسام إلى السفارة الرومانية في دمشق، بصفتها ممثلة للمصالح الفرنسية، وتسلّمت منه الوسام، في شكل رسمي.

وقال بيان وزارة خارجية الأسد إن رد الوسام إلى فرنسا جاء بسبب مشاركة باريس قصف سوريا مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في الأيام الأخيرة. في الوقت الذي لم يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد أن أعلنت فرنسا، البدء بإجراء تجريده من الوسام، كإجراء تأديبي.

وكانت فرنسا قد قررت تجريد بشار الأسد من وسام الشرف الذي سبق وتقلّده عام 2001، حسب ما ذكره مكتب الرئاسة الفرنسية، الاثنين الماضي، موضحاً أن هذا التجريد، قامت به فرنسا، كإجراء تأديبي له.

وكانت فرنسا جزءا من القوة الغربية التي قصفت مواقع لجيش النظام السوري، في 14 من الجاري، عقاباً للأسد على قصفه مدينة دوما بسلاح كيمياوي.

المصدر: العربية