رحيل آخر عمالقة الاغنية الفرنسية

لقد دقت ساعة رحيل عملاق الاغنية الفرنسية شارل أزنافور. أربعة وتسعون عاما عاشها الفنان الرومانسي، أمضى منها خمسة وثمانين عاما يغني ويؤلف ويمثل.

شاهنور فاريناج أزنافوريان، هو اسمه الحقيقي، وأرمينيا موطنه الاصلي وجنيف مسكنه.

تزوج ثلاث مرات خلال حياته وأنجب ستة أبناء منهم ثلاثة من زوجته الأخيرة التي تزوجها قبل 50 عاماً.

اكتشفته المغنية إديث بياف وكانت تصطحبه معها في جولاتها الغنائية في فرنسا والولايات المتحدة الاميركية.

وغنى أزنافور بست لغات وهي الفرنسية، الروسية، الأنجليزية، الأرمنية، الإيطالية والأسبانية، وبيع له اكثر من مئة مليون أسطوانة في 80 دولة.

أكثر من مئة ألبوم قدم أزنافور ضمنها ألف أغنية من تأليفه، فضلا عن تاليفه لمسرحيات موسيقية عدة.

وجال ازنافور في الكثير من الدول، بينها لبنان الذي قصده مرارا وحط فيه لآخر مرة العام الماضي.

وكان من أمنيات أزنافور ان يغني مع السيدة فيروز.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أشد المعجبين بأزنافور، غنى الكثير من أغانيه خلال حفلات الكاريوكي التي كان يحضرها وهو طالب حسبما كشف أحد زملائه.

لم يمنع السن المتقدم، أزنافور من التحضير لمشاريع جديدة، لكن للحياة نهاية.