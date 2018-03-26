رحلة طيران تاريخية بين قارتين

للمرة الأولى في التاريخ، هبطت في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن رحلة طيران بعد تحليق، استمر 17 ساعة متواصلة دون توقف، من أقصى غرب أستراليا إلى بريطانيا، نفذتها طائرة تابعة لشركة “كانتاس” الأسترالية.

وهبطت الرحلة رقم “QF9” في المبنى رقم 3 التابع لمطار هيثرو عند الساعة الخامسة من فجر الأحد، وهي من طراز “بوينغ دريملاينر 787-9″، حيث أقلعت من مدينة بيرث الأسترالية على الساحل الغربي للبلاد، وهبطت في لندن قبل موعدها المقرر بدقائق معدودة، لتنهي بذلك رحلة ناجحة على الرغم من طولها. بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

وقطعت الطائرة مسافة تسعة آلاف ميل “14 ألفاً و500 كيلومتر”، وحملت على متنها 236 راكباً، لتكون بذلك قد قطعت المسافة بأقصر مدة زمنية ممكنة، وكان يتوجب في السابق أن تتوقف هذه الرحلة مرة واحدة على الأقل في الطريق، حيث كانت تقف إما في سنغافورة، أو في إحدى مدن الشرق الأوسط، وكانت أقل مدة زمنية للتوقف ثلاث ساعات، ما يعني أن أسرع رحلة بين المدينتين كانت تستغرق في السابق 20 ساعة، أما الآن فتم اختصارها إلى 17 ساعة فقط.

وتعد هذه الرحلة ثاني أطول مسافة طيران تقطعها الطائرات من مكان إلى آخر في العالم، كما أن هذه الرحلة هي أول خط جوي متواصل يصل بين أستراليا وأوروبا، إذ لا يوجد في العالم أي شركة طيران توفر رحلات جوية مباشرة بين أستراليا وأي مدينة في القارة الأوروبية.

وفور إقلاع طائرة “بوينغ” من بيرث في اتجاه لندن دون توقف، وصف الرئيس التنفيذي لشركة “كانتاس” آلان جويس ما يجري بأنه “يوم تاريخي للطيران” في العالم، وقال: “بدءاً من اليوم سيكون هناك اتصال مباشر بين أستراليا وأوروبا. لم يسبق أن حلقت طائرة بين الطرفين بشكل مباشر ودون توقف”.

المصدر: سيدتي