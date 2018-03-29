رجل يهاجم بسيارته عدداً من العسكريين شمالي شرق فرنسا

أفادت مصادر قريبة من الشرطة الفرنسية، الخميس، أن رجلاً حاول دهس عسكريين بسيارته دون وقوع إصابات، بالقرب من ثكنة فارس-اليير-ايه-ريسيه، جنوب فرنسا.

وأضافت المصادر أنه حوالي الساعة 8,45 (6,45 ت غ) وبالقرب من الثكنة حاول رجل “صدم عسكريين من فوج المدفعية الـ93 في فارس قبل أن يتوجه بالإهانات إلى آخرين ويلوذ بالفرار”. وبدأت عملية بحث للعثور عليه.

وكان العسكريين الذين حاول المهاجم دهسم، يقومون بتمارين رياضة الجري قرب ثكنتهم.

وتأتي محاولة الدهس بالتزامن مع تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي في كاركاسون.

وتعيش فرنسا حالة تأهب بعد أن قتل شخص موال لتنظيم داعش المتطرف أربعة أشخاص في جنوب غرب البلاد، يوم الجمعة.