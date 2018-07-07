وكان الرجل البالغ من العمر 44 عاما، والذي لم يتم الكشف عن هويته بسبب قوانين الخصوصية المطبقة في النمسا، يقوم بتسلق جبال الألب النمساوية عندما وقع الحادث.

وكانت عملية التسلق تسير على نحو جيد إلا أن الرجل أصيب بصاعقة، بعد أن بدأت الأحوال الجوية تسوء نتيجة عاصفة رعدية مفاجئة، ليسقط المتسلق من ارتفاع يزيد عن 1800 متر تقريبا، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبالرغم من إصابة البريطاني بجروح بالغة، إلا أنه تمكن من الوصول إلى هاتفه المحمول والاتصال بخدمات الطوارئ، والتي أسقطت عبر مروحية الإنقاذ مسعفا بسبب العاصفة الرعدية التي تضرب المكان.

ومع عدم تحسن الأحوال الجوية، وصل فريق طبي إلى موقع الرجل المصاب، وتمكنوا من نقله إلى مستشفى في بلدة سشواز النمساوية، حيث يعالج حاليا من عدة إصابات تعرض لها خلال الحادث الذي نجا منها بأعجوبة.