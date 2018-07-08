رجل أعمال يكافئ موظفيه الـ 3500 برحلة سياحية إلى إسطنبول

نقلت وسائل الإعلام التركية، قيام واحد من أشهر رجال المال والأعمال الهنود على مستوى العالم، بأن كافأ موظفيه البالغ عددهم 3500 موظف، وقام بمنحهم رحلة سياحية إلى مدينة إسطنبول التركية، مدفوعة التكاليف جميعها، ولمدة تستغرق أسبوعًا كاملاً في أفخم فنادق المدينة.

وفي تصريح لـ”فيروز باغلي كايا”، وهو رئيس مجلس إدارة اتحاد وكالات السياحة والسفر التركية، لوسائل الإعلام، أشار بأن ثاني أكبر شركة أدوية بالهند، والمصنفة بين أشهر شركات الأدوية على مستوى العالم، كانت قد قررت أن تكافئ جميع موظفيها، والبالغ عددهم 3 آلاف و500 موظف يعملون لدى فروع الشركة بمناطق مختلفة من العالم، بأن تقوم بتنظيم رحلة سياحية لهم إلى مدينة إسطنبول التركية.

وأضاف “باغلي كايا” قائلاً: “صاحب هذه الشركة، هو رجل أعمال ومال هندي كانت قد صنفته مجلة “فوربس” الأميركية ضمن أغنى رجال الأعمال بالعالم، قرر أن يكافئ موظفيه العاملين في فروع ومكاتب شركته بعدد من الدول المختلفة، بقضاء عطلة مدتها أسبوع كامل في إسطنبول، مدفوعة جميع التكاليف فيها”.

وأضاف: “وكانت هذه الشركة الهندية قد خصصت ما يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي لتغطي تكاليف هذه الرحلة، وبالإضافة إلى أنها ستقوم بتوزيع مبلغ مليون دولار على موظفيها كمكافأة مادية لهم”.

وبيّن “باغلي كايا”، أنه من بين الفنادق التي حجزتها الشركة لموظفيها، هناك 10 فنادق تُصنف من الفنادق فارهة للغاية، وأضاف أن الموظفين الـ 3500 سيمكثون في إطار الرحلة السياحية بمدينة إسطنبول بدءًا من تاريخ 11 إلى 18 تموز الجاري 2018، وتابع رئيس مجلس إدارة اتحاد وكالات السياحة والسفر التركية، أن الشركة الهندية – التي لم يتم ذكر اسمها ولا اسم صاحبها – ستقوم بعقد اجتماع تحفيزي لموظفيها، ولفت إلى أن الموظفين سيزورون أشهر المعالم الأثرية والسياحية في إسطنبول، لاسيما متحف “آيا صوفيا”، و”قصر توبكابي” وغيرها.

المصدر: سيدتي