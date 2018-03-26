ربيع حسونه: يجب ان نسعى لفوز كاسح أو باغلبية المقاعد

نظم المرشح في لائحة “المستقبل” النقيب الدكتور ربيع حسونه، لقاء لقطاع المحامين في “تيار المستقبل” في “غراند كافيه”، في حضور حشد من محامي بيروت.

تحدث بداية منسق المهن الحرة في “تيار المستقبل” طارق الحجار، فرأى انه “لا بد من تبني تحدي الانتخابات النيابية، فهو فرصة أمل لمن أعطى من وقته وماله وجهده كالمرشح ربيع حسونه ليصل الى الندوة النيابية”.

وتناول تجربة قطاع المهن الحرة “الذي هو أرث الرئيس رفيق الحريري، فهو قطاع نخبوي ويمثل الطبقة الوسطى في المجتمع ونحن بحاجة اليه”، مشيرا الى ان “هذا القطاع واكب الرئيس الشهيد في مسيرته، وسيواكب الرئيس سعد الحريري، وسيكون لنا فرصة مع الدكتور ربيع ليصل صوت المهن الحرة والنقابات الى البرلمان”.

ولفت الى أن “المعركة هي معركة استفتاء على زعامة سعد رفيق الحريري وعلى خياراته السياسية بتجنيب لبنان الحروب ودعم صوت الناس بالاستقرار”.

وختم: “سنوزع الصوت التفضيلي للمرشح ربيع حسونه وزملائه في اللائحة في الانتخابات لنوصل قطاع المهن، وهو خير ممثل، ويكون بذلك جزءا من انتصار لائحة الرئيس الحريري بكيفية توزيع الاصوات على جميع مرشحي اللائحة”.

ثم تحدث المرشح حسونه فتناول سيرته في “تيار المستقبل”، بدءا بتأسيس قطاع الصيادلة الى مسؤول منسقية المصيطبة والتي مرت في عهده بمرحلة 7 ايار، “والاساءة التي تعرضنا لها في هذا اليوم، ثم تسلمت قطاع الصيادلة، وبعدها ارتقينا الى المكتب السياسي”.

وقال: “والدي ليس من بيت سياسي، بل كان يعمل في الشأن العام. لكنني أحببت السياسة بقناعتي بخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي نهض ببيروت بعد الحرب واعاد اليها الحياة. وأتمنى على كل شاب أن يطلع على سيرة الرئيس الشهيد لانه ينقصنا تجارب ناجحة، وسيرة الرئيس الشهيد هي المثال الذي يحتذى. وأشكر الرئيس سعد الحريري على ثقته الغالية”.

وأضاف: “أشعر بالمسؤولية الكبرى باختياري ضمن اللائحة ممثلا للشباب، ويجب أن نكون على قدر هذه المسؤولية، وسنكون ان شاء الله عبر التواصل والخدمة والمنفعة لابناء العاصمة”.

وأشار الى “ان سعد الحريري زعيم كبير، وقد تداعت كل الدول لدعم لبنان لأن سعد الحريري هو حاجة وطنية واقليمية ودولية. ولقد رأينا خيار الناس في طرابلس وعكار والبقاع وبيروت وصيدا والاقليم. لقد استمعت الى الناس في الطريق الجديدة فلمست وفاءها لسعد الحريري وللائحة المستقبل”.

وقال: “سعينا هو لخدمة الناس، ونطلب إعطاءنا فرصة. يمكننا ان نمحي ما حصل في بيروت لكن لن ننسى، ويجب ان نسعى جميعا الى فوز كاسح او الفوز بأغلبية كبيرة في المقاعد.

زعيمنا الطيب سعد الحريري اتخذ قرار العمل على استقرار البلد السياسي والاقتصادي، وستنعكس ايجابيات المؤتمرات على بيروت واهلها من كل الطوائف، هذا هو رفيق الحريري وسعد الحريري والبيارتة العابرون للطوائف”.

وأكد أن “دار الفتوى هي المرجعية الاولى للمسلمين في لبنان لان البعض ينعتنا بالتطرف، لكن نحن اهل التسامح ولا تطرف في الاسلام”.

وختم: “علينا تشكيل خلية عمل لتقديم اقتراحات مشاريع لتطوير القوانين في كل المجالات، وانا سأكون جنديا للمهن الحرة ولكل المواطنين لتنفيذ مطالب بيروت وأهلها”.