رباعية لارسنال وليفركوزن يقلب الطاولة على لودغوريتس وفوز الميلان‎

ضمن فعاليات المجموعة الخامسة من منافسات الدوري الاوروبي، حقق نادي ارسنال الانكليزي فوزاً كبيراً امام خصمه الاوكراني فورسكلا بولتافا وبواقع 4-2 في مباراة تألق بها النجم الغابوني بيار اوباماينغ بتسجيله ثنائية في اللقاء وسيطر المدفعجية على مجريات اللقاء بشكل كبير ولم يمنحوا خصمهم أي مجال للتنفس.
وفي باقي المباريات، حقق نادي الميلان الايطالي فوزاً صعباً امام خصمه اللوكسامبورغي دوديلونج وبواقع 1-0
بينما نجح نادي باير ليفركوزن من العودة من بعيد امام لودغوريتس بعد ان اسقط الفريق البلغاري وبواقع 3-2 في مباراة مثيرة
وبدوره خطف نادي ريد بول سالزبورغ فوزاً ثميناً امام لايبزغ الالماني وبواقع 3-2
فيما حقق نادي سبورتنيغ لشبونة الفوز امام كاراباخ وبواقع 2-0 وبدوره حقق سلافيا براغ الفوز امام بوردو وبواقع 1-0، وفي المقابل حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين اولمبياكوس اليوناني وريال بييتس الاسباني ، فيما حقق سلتيك فوزاً متأخراً امام روزنبرغ وبواقع 1-0 وحقق نادي دينامو زغرب الكرواتي فوزاً كاسحاً امام فنربخشة التركي وبواقع 4-1.
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