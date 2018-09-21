رباعية لارسنال وليفركوزن يقلب الطاولة على لودغوريتس وفوز الميلان‎

ضمن فعاليات المجموعة الخامسة من منافسات ​الدوري الاوروبي​، حقق نادي ​ارسنال الانكليزي​ فوزاً كبيراً امام خصمه الاوكراني ​فورسكلا​ بولتافا وبواقع 4-2 في مباراة تألق بها النجم الغابوني بيار اوباماينغ بتسجيله ثنائية في اللقاء وسيطر المدفعجية على مجريات اللقاء بشكل كبير ولم يمنحوا خصمهم أي مجال للتنفس.

وفي باقي المباريات، حقق ​نادي الميلان الايطالي​ فوزاً صعباً امام خصمه اللوكسامبورغي دوديلونج وبواقع 1-0

بينما نجح نادي باير ليفركوزن من العودة من بعيد امام ​لودغوريتس​ بعد ان اسقط الفريق البلغاري وبواقع 3-2 في مباراة مثيرة

وبدوره خطف نادي ريد بول سالزبورغ فوزاً ثميناً امام ​لايبزغ​ الالماني وبواقع 3-2

فيما حقق نادي سبورتنيغ لشبونة الفوز امام ​كاراباخ​ وبواقع 2-0 وبدوره حقق ​سلافيا براغ​ الفوز امام ​بوردو​ وبواقع 1-0، وفي المقابل حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين ​اولمبياكوس اليوناني​ و​ريال بييتس​ الاسباني ، فيما حقق ​سلتيك​ فوزاً متأخراً امام روزنبرغ وبواقع 1-0 وحقق ​نادي دينامو زغرب الكرواتي​ فوزاً كاسحاً امام ​فنربخشة التركي​ وبواقع 4-1.