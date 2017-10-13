رايكونين يرشّح فيراري بأن تكون أقوى في 2018

رشّح ​كيمي رايكونين​ فريقه فيراري بأن يكون أقوى في موسم 2018. ومن المعلوم أن فيراري بدأت موسم 2017 بطريقة قوية، لكنها في السباقات الأخيرة تعرّضت للكثير من الأعطال الميكانيكية والتي من المرجّح أنها خسّرتها البطولة قبل أن تنتهي. وقال رايكونين الى صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية: “بالتأكيد نحن نريد ان نفوز في كل سباق. لكن النجاح في الفورمولا 1 يعتمد على الكثير من الأمور. هذا الموسم أظهرنا بقوة أننا نسير في الإتجاه الصحيح حيث اننا قمنا بعمل ممتاز في الشتاء. وأنا متأكّد من أننا سنكون قوى في الموسم المقبل”.