رانييري : المواجهة بين برشلونة وروما متساوية

تحدث كلاوديو ​رانييري​ عن المواجهة المرتقبة بين نادي ​برشلونة​ الاسباني وروما الايطالي في دور ربع النهائي من ​بطولة دوري ابطال اوروبا​ .

وقال رانييري لصحيفة ​موندو ديبورتيفو​ الاسبانية :” اعتقد أن المواجهة بين الفريقين متساوية “.

واضاف :” على روما الاستعداد لمواجهة ​الكامب نو​ بكل قوة ، على الرغم من امتلاك برشلونة لاعبين قادرين على صنع الفارق وتغيير نتيجة اي مباراة “.

وعن مواجهة يوفنتوس مع ​ريال مدريد​ :” ​اليوفي​ قادر على اقصاء ريال مدريد ، الا ان اللقاء متوقف على اداء اللاعبين وخطة المدربين “.