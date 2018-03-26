رانييري : المواجهة بين برشلونة وروما متساوية

تحدث كلاوديو رانييري عن المواجهة المرتقبة بين نادي برشلونة الاسباني وروما الايطالي في دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا .
وقال رانييري لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية :” اعتقد أن المواجهة بين الفريقين متساوية “.
واضاف :” على روما الاستعداد لمواجهة الكامب نو بكل قوة ، على الرغم من امتلاك برشلونة لاعبين قادرين على صنع الفارق وتغيير نتيجة اي مباراة “.
وعن مواجهة يوفنتوس مع ريال مدريد :” اليوفي قادر على اقصاء ريال مدريد ، الا ان اللقاء متوقف على اداء اللاعبين وخطة المدربين “.
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