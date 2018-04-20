راموس يطالب ادارة البلانكو بالتعاقد مع نجم البلوز

اعلنت مصادر صحفية ان نجم وقائد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​سيرجيو راموس​ طالب ادارة البلانكو التعاقد مع نجم نادي ​تشيلسي​ الانكليزي ​ماركوس الونسو​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأوضحت هذه المصادر ان راموس يراه لاعباً مناسباً تماماً لخطط النادي الملكي وسوف يصنع الفارق مع الميرينغي في حالة النجاح بالتعاقد معه .

ويُعد الونسو واحداً من أبرز العناصر بتشكيلة نادي تشيلسي حيث يقدم مستويات أكثر من رائعة منذ إنتقاله الى البلوز الموسم الماضي وبات عنصر متألق في تشكيلة المدرب الايطالي أنطونيو كونتي .