راموس يطالب ادارة البلانكو بالتعاقد مع نجم البلوز

اعلنت مصادر صحفية ان نجم وقائد نادي ريال مدريد الاسباني سيرجيو راموس طالب ادارة البلانكو التعاقد مع نجم نادي تشيلسي الانكليزي ماركوس الونسو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأوضحت هذه المصادر ان راموس يراه لاعباً مناسباً تماماً لخطط النادي الملكي وسوف يصنع الفارق مع الميرينغي في حالة النجاح بالتعاقد معه .
ويُعد الونسو واحداً من أبرز العناصر بتشكيلة نادي تشيلسي حيث يقدم مستويات أكثر من رائعة منذ إنتقاله الى البلوز الموسم الماضي وبات عنصر متألق في تشكيلة المدرب الايطالي أنطونيو كونتي .
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